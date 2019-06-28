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«Торонто» продлил контракт с Хатчинсоном. «Даллас» сохранил в команде Федуна

«Торонто» продлил контракт с Хатчинсоном. «Даллас» сохранил в команде Федуна
Хоккей / НХЛ 0

Три клуба Национальной хоккейной лиги объявили о продлении контрактов с игроками, информирует официальный сайт организации.

«Торонто Мэйпл Лифс» заключил однолетний контракт с вратарём Майклом Хатчинсоном. «Даллас Старз» подписал двухлетний контракт с защитником Тэйлором Федуном. «Анахайм Дакс» сохранил в системе форварда Сэма Кэррика.

29-летний Хатчинсон по ходу минувшего сезона перешёл в «Торонто» из «Флориды Пантерз». В общей сложности в сезоне-2018/19 Майкл сыграл в НХЛ девять матчей.

31-летний Федун в прошлом регулярном чемпионате сыграл 54 матча, в которых забросил четыре шайбы и сделал семь результативных передач. В плей-офф канадский защитник провёл семь игр и не отметился результативными действиями.

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