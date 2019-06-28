Известно расписание этапа Турнира четырёх наций U20 в Перми

23-25 августа молодёжная сборная России (игроки до 20 лет) примет участие в традиционном Турнире четырёх наций, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Матчи домашнего этапа соревнования пройдут в Перми на льду УДС «Молот».



Помимо подопечных Валерия Брагина на турнире выступят сильнейшие европейские молодёжные сборные из Швеции, Финляндии и Чехии. Турнир в Перми проводится при поддержке губернатора Пермского края.



Расписание матчей:



23 августа

12:30*. Финляндия — Швеция

17:00. Россия — Чехия



24 августа

10:30. Чехия — Финляндия

15:00. Швеция — Россия



25 августа

10:30. Чехия — Швеция

15:00. Россия — Финляндия



* Время начала всех матчей указано по московскому времени.

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