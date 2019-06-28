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Известно расписание этапа Турнира четырёх наций U20 в Перми

Известно расписание этапа Турнира четырёх наций U20 в Перми
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

23-25 августа молодёжная сборная России (игроки до 20 лет) примет участие в традиционном Турнире четырёх наций, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Матчи домашнего этапа соревнования пройдут в Перми на льду УДС «Молот».

Помимо подопечных Валерия Брагина на турнире выступят сильнейшие европейские молодёжные сборные из Швеции, Финляндии и Чехии. Турнир в Перми проводится при поддержке губернатора Пермского края.

Расписание матчей:

23 августа
12:30*. Финляндия — Швеция
17:00. Россия — Чехия

24 августа
10:30. Чехия — Финляндия
15:00. Швеция — Россия

25 августа
10:30. Чехия — Швеция
15:00. Россия — Финляндия

* Время начала всех матчей указано по московскому времени.

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