Известно расписание этапа Турнира четырёх наций U20 в Перми
23-25 августа молодёжная сборная России (игроки до 20 лет) примет участие в традиционном Турнире четырёх наций, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Матчи домашнего этапа соревнования пройдут в Перми на льду УДС «Молот».
Помимо подопечных Валерия Брагина на турнире выступят сильнейшие европейские молодёжные сборные из Швеции, Финляндии и Чехии. Турнир в Перми проводится при поддержке губернатора Пермского края.
Расписание матчей:
23 августа
12:30*. Финляндия — Швеция
17:00. Россия — Чехия
24 августа
10:30. Чехия — Финляндия
15:00. Швеция — Россия
25 августа
10:30. Чехия — Швеция
15:00. Россия — Финляндия
* Время начала всех матчей указано по московскому времени.
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