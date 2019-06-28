Скотт — об уходе из ЦСКА: не был уверен, что хочу оставаться в России

Нападающий «Брюнеса» Грег Скотт прокомментировал уход из ЦСКА, в котором провёл последние три сезона.
«Я рад снова вернуться в Евле, в место, где мне очень нравилось находиться. Нам было трудно принять это решение. Мы с женой не были уверены, что хотим оставаться в России. В итоге решение было продиктовано сердцем. У нас есть маленький ребёнок, которого мы сильно любим. И мы просто почувствовали, что это место подходит для жизни. В городе у нас остались друзья с прошлого пребывания. Это также повлияло на наше решение.
Каждый раз, когда мы обсуждали дальнейшее перспективы, то приходили в восторг от варианта с «Брюнесом». Мы любили город и команду. Разве что-то может с этим сравниться? Видимо, пришло время вернуться», — цитирует Скотта Hockey Sverige.
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