Чуркин: приглашение от «Нефтехимика» — огромный шаг вперёд в карьере

Защитник Андрей Чуркин поделился эмоциями после перехода в «Нефтехимик».

«Я очень рад оказаться в «Нефтехимике». Поступившее от клуба приглашение принял с радостью. Ведь для меня это огромный шаг вперёд в карьере. Всеми силами буду стараться воспользоваться предоставленной мне возможностью заявить о себе в КХЛ. Я знаю, что в Нижнекамске очень любят хоккей. Думаю, что в ближайшее время мы познакомимся с нашими болельщиками. Желаю им здоровья, успехов и говорю «до встречи»!

В прошлом сезоне я играл в «Югре» и мне руководство сообщило, что я попал в расширенный список претендентов в сборную для участия в Универсиаде. Конечно, был очень рад, когда увидел свою фамилию в окончательном списке команды. Ведь игра, пусть даже в студенческой сборной — это колоссальный опыт! В этом плане очень много полезного узнал от своего партнёра по команде Андрея Рычагова, который выступал на подобных соревнованиях в Турине в 2007 году», — цитирует Чуркина официальный сайт нижнекамского клуба.