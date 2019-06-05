«Нефтехимик» выменял у «Югры» защитника Чуркина
«Нефтехимик» приобрёл у «Югры» защитника Андрея Чуркина в обмен на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.
Прошедший сезон 22-летний Чуркин провёл в составе «Югры». В 53 матчах в Высшей хоккейной лиге он забросил шесть шайб и отдал 17 результативных передач. Ранее Чуркин выступал за «СКА-Неву», чьим воспитанником и является. На счету Андрея 172 матча в ВХЛ, в них он набрал 54 (18+36) балла при показателе полезности «+66» и 155 минутах штрафа.
В минувшем сезоне клуб из Нижнекамска не сумел попасть в плей-офф КХЛ. «Волки» заняли 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 52 матчах. В ходе сезона пост главного тренера клуба покинул Андрей Назаров.
Денис Казионов перешёл в «Нефтехимик»
- 5 июня 2019
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