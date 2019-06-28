Рыков — о лагере «Рейнджерс»: иногда бывает полезно, что Кравцов находится рядом

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Егор Рыков поделился впечатлениями от лагеря развития «синерубашечников».
«Я хочу показать себя и попытаться пробиться в команду. Что касается языка, то я на 90% понимаю, что мне говорят. Язык хоккея универсален. Но иногда бывает полезно, что Кравцов находится рядом и подсказывает мне. Какие у меня впечатления после недели в Америке? Положительные. Всё новое, но к этому привыкаешь», — сказал Рыков.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги защитник принял участие в 47 матчах за ХК «Сочи» и записал в актив 9 (3+6) баллов при показателе полезности "-4" и восьми минутах штрафного времени. Рыков проводил на площадке около 19,5 минут за матч. В шести играх плей-офф защитник отдал три голевых паса.
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