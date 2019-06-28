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«Сочи» выменял у «Салавата Юлаева» защитника Елизарова

«Сочи» выменял у «Салавата Юлаева» защитника Елизарова
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» и «Салават Юлаев» произвели обмен: за денежную компенсацию «леопарды» приобрели защитника Анатолия Елизарова, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2018/19 21-летний защитник отыграл 40 матчей в регулярном чемпионате в составе уфимского клуба, не сумев отметиться результативными действиями. Кроме того, Елизаров заработал показатель полезности «–4» и восемь минут штрафа. В шести матчах плей-офф игрок очков набрать не сумел, проводя в среднем на льду 3 минуты 2 секунды.

В минувшем сезоне «Салават Юлаев» дошёл до финала Восточной конференции, где проиграл со счётом 2-4 «Авангарду». «Сочи» не сумел преодолеть барьер первого раунда плей-офф, уступив в шести матчах «Локомотиву».

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