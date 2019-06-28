New York Post: «Рейнджерс» тяжело платить Панарину $ 11-12 млн в год

Обозреватель New York Post Бретт Циргалис оценил шансы «Нью-Йорк Рейнджерс» на заключение контракта с нападающим Артемием Панариным. 1 июля россиянин станет неограниченно свободным агентом.

«Без сомнения, штаб «Рейнджерс» заинтересован в Панарине. Но семилетняя сделка стоимостью от $ 11 до 12 млн за год может оказаться слишком дорогой. Кроме того, в таких масштабах цен нью-йоркцам было бы трудно конкурировать с «Флоридой», которая может предложить бонус в виде крайне небольшого подоходного налога в своём штате», — отмечает обозреватель.

В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».

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