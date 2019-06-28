Фанёф: я — большой защитник, и в этом всё ещё есть ценность

Защитник Дион Фанёф с нетерпением ждёт нового этапа карьеры. Ранее «Лос-Анджелес Кингз» выкупил последние два года контракта игрока, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом.
«Один плохой год не говорит обо мне всего. Я знаю, что у меня осталось много хоккея впереди. Я — большой защитник, и в этом всё ещё есть ценность. Посмотрите на команду, которая в этом году выиграла чемпионство. В составе «Сент-Луис Блюз» много крупных ребят.
Ничего неприятного в том, что стану свободным агентом, нет. Я с нетерпением жду нового шанса. Несколько команд ко мне уже обратились, что приятно», — приводит слова Фанёфа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Минувший сезон сложился для Фанёфа крайне неудачно. Он забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач в 67 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «–21».
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