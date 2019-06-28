Холл: Суббэн усилит «Нью-Джерси» и улучшит атмосферу в раздевалке

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл позитивно оценил выбор на драфте форварда Джека Хьюза и приобретение защитника Пи Кея Суббэна в результате обмена.
«Мне нравится в Нью-Джерси. В этом плане ничего не изменилось. Но команда этим летом повысила уровень мастерства. Любой игрок обрадуется таким известиям. Они не могут не радовать. У нас будут новые лица в команде. Теперь нам надо хорошо начать сезон. В любом случае новая кровь — это всегда хорошо.
Суббэн — отличный парень! Он усилит команду на льду, улучшит атмосферу в раздевалке. Я очень рад. Надо знать Суббана, чтобы понять, какой он человек. С ним всё становится интереснее. Отличный парень. Я играл с ним за сборную Канады на чемпионате мира и пару раз в Матче звёзд НХЛ. Очень хочу снова выйти с ним на лёд», — приводит слова Холла официальный сайт НХЛ.
- 29 июня 2019
-
00:07
- 28 июня 2019
-
23:58
-
22:47
-
22:19
-
22:03
-
21:56
-
21:19
-
21:11
-
20:49
-
20:20
-
20:04
-
19:37
-
19:22
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
18:00
-
17:31
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:29
-
16:10
-
15:55
-
15:50
-
15:25
-
15:10
-
14:59
-
14:31
-
14:00
-
13:37
-
13:30
-
13:08
-
13:05
-
12:38