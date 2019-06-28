Холл: Суббэн усилит «Нью-Джерси» и улучшит атмосферу в раздевалке

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл позитивно оценил выбор на драфте форварда Джека Хьюза и приобретение защитника Пи Кея Суббэна в результате обмена.



«Мне нравится в Нью-Джерси. В этом плане ничего не изменилось. Но команда этим летом повысила уровень мастерства. Любой игрок обрадуется таким известиям. Они не могут не радовать. У нас будут новые лица в команде. Теперь нам надо хорошо начать сезон. В любом случае новая кровь — это всегда хорошо.



Суббэн — отличный парень! Он усилит команду на льду, улучшит атмосферу в раздевалке. Я очень рад. Надо знать Суббана, чтобы понять, какой он человек. С ним всё становится интереснее. Отличный парень. Я играл с ним за сборную Канады на чемпионате мира и пару раз в Матче звёзд НХЛ. Очень хочу снова выйти с ним на лёд», — приводит слова Холла официальный сайт НХЛ.

Генменеджер «Дэвилз»: перед обменом Суббэна говорил с Холлом, он поддержал меня