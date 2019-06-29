После контрактов с Капаненом и Юнссоном «Торонто» расстанется с Марнером

После того, как клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» подписал новые контракты с нападающими Каспери Капаненом и Андреасом Юнссоном, команду может покинуть форвард Митчелл Марнер.
«То, что мы думаем о Митче, не подлежит обсуждению. Прежде всего, он отличный человек и хороший молодой игрок. Мы настроены оптимистично относительно его будущего», — приводит слова генерального менеджера «Торонто» Кайла Дубаса сайт НХЛ.
В сезоне-2018/19 Марнер провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 94 (26+68) очка. В плей-офф нападающий сыграл 7 матчей и набрал 4 (2+2) очка.
Ранее Капанен заключил с «Торонто» трёхлетний контракт с зарплатой $ 3,2 млн в год, Юнссон подписал четырёхлетний договор, по которому будет зарабатывать $ 3,4 млн в год.
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