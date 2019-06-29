Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

После контрактов с Капаненом и Юнссоном «Торонто» расстанется с Марнером

После контрактов с Капаненом и Юнссоном «Торонто» расстанется с Марнером
Хоккей / НХЛ 0

После того, как клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» подписал новые контракты с нападающими Каспери Капаненом и Андреасом Юнссоном, команду может покинуть форвард Митчелл Марнер.

«То, что мы думаем о Митче, не подлежит обсуждению. Прежде всего, он отличный человек и хороший молодой игрок. Мы настроены оптимистично относительно его будущего», — приводит слова генерального менеджера «Торонто» Кайла Дубаса сайт НХЛ.

В сезоне-2018/19 Марнер провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 94 (26+68) очка. В плей-офф нападающий сыграл 7 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

Ранее Капанен заключил с «Торонто» трёхлетний контракт с зарплатой $ 3,2 млн в год, Юнссон подписал четырёхлетний договор, по которому будет зарабатывать $ 3,4 млн в год.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент