Кожевников — о Панарине и Бобровском: жду, что они выберут не деньги, а трофеи

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением вариантах продолжения карьеры Артемия Панарина и Сергея Бобровского.

«Хоккея сейчас нет, поэтому приходится наблюдать за этой мыльной оперой, тем более что пресса уделяет ей много внимания. Порой даже слишком много. Жду только одного: что они выберут не деньги, а трофеи. Понятное дело, что агенты будут выбивать финансы по максимуму, но здесь оба игрока должны показать свою зрелость. Деньги приходят и уходят, а титулы остаются навсегда. Будь то титул олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Гагарина или Кубка Стэнли.

Здесь очень важна роль окружения — семьи, агента. Можно за большие деньги выбрать клуб «икс», в котором ты не будешь ни на что серьезное претендовать и в конце концов потеряешь контракт. А можно за деньги чуть меньшие выбрать клуб «игрек», который возьмет Кубок Стэнли — и твой новый контракт будет ещё выше и на более длительный срок.

На мой взгляд, к Кубку Стэнли ближе «Рейнджерс». В этом клубе прошла перестройка и всё громче заявляют о себе молодые хоккеисты, в том числе российские. Также такой мегаполис, как Нью-Йорк, подстегнёт Панарина к развитию. Всё-таки пока его интервью, я бы сказал, очень сырые», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.