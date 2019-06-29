Генменеджер «Флориды» — о Панарине и Бобровском: предлагаем им будущее

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российскими игроками «Коламбус Блю Джекетс» — вратарём Сергеем Бобровским и форвардом Артемием Панариным.

«Представили им наши соображения, рассказали о наших задачах и путях их достижения. Думаю, им понравилось. Предлагаем им будущее, представляем замечательную молодую и талантливую команду. Уверены, с ними наша команда станет лучше. Эти хоккеисты позволят нам решить сразу несколько задач. Но мы готовы пойти и другим путем. Сделаем всё, чтобы усилить состав и дать Кенневиллю игроков, с которыми он приведёт нас к земле обетованной.

Они ведут переговоры не только с нами? Имеют на это право. В их распоряжении 31 вариант. На месте свободного агента я бы изучил все возможности. Такой шанс бывает раз в жизни. Не могу их упрекнуть в этом. Тот факт, что они дали нам шанс встретиться, характеризует их с лучшей стороны. У многих клубов таких возможностей нет», — цитирует Тэллона официальный сайт НХЛ.

Артемий Панарин встретился с представителями «Флориды» и «Рейнджерс»