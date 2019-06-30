«Миннесота» готова предложить Матсу Цуккарелло долгосрочный контракт

«Миннесота Уайлд» заинтересована в приглашении нападающего Матса Цуккарелло, информирует The Athletic. Ранее сообщалось, что норвежец хочет получить пятилетний контракт, и руководство «Уайлд» готово предложить долгосрочное соглашение.
В 46 матчах минувшего регулярного чемпионата за «Нью-Йорк Рейнджерс» он набрал 37 (11+26) баллов. 4 февраля в первой игре за «Даллас Старз» после обмена из «Рейнджерс» сломал руку и пропустил пять недель. В 13 играх плей-офф отметился 11 (4+7) очками.
На взрослом уровне Матс принимал участие в чемпионатах мира 2008, 2009, 2010 и 2016 годов, а также Олимпийских играх 2010 и 2014 годов. В составе сборной Европы Матс добрался до финала Кубка мира—2016.
Также в «Уайлд» запрашивали представителей Джо Павелски о личной встрече, но американский нападающий ответил отказом.
- 30 июня 2019
-
08:47
-
08:25
-
08:00
-
05:28
-
04:53
-
03:47
- 29 июня 2019
-
23:55
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:13
-
22:00
-
21:35
-
21:06
-
21:00
-
20:36
-
20:10
-
19:45
-
19:17
-
19:07
-
19:00
-
18:38
-
18:17
-
18:13
-
18:05
-
18:00
-
17:04
-
16:09
-
15:50
-
14:37
-
13:31
-
12:51
-
11:55
-
10:20
-
09:54