Сбежавший из «Баффало» Берглунд изучает возможность возвращения в НХЛ

Шведский нападающий Патрик Берглунд изучает возможность возвращения в НХЛ, заявил североамериканский инсайдер Энди Стриклэнд. По информации журналиста, к игроку есть определённый интерес в лиге.
В минувшем сезоне шведский форвард не явился в расположение «Баффало Сэйбрз». В результате «клинки» сначала дисквалифицировали Берглунда на неопределённое время, а затем расторгли контракт с игроком.
В сезоне-2018/19 Берглунд сыграл 23 матча и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-5». 31-летний форвард перешёл в стан «клинков» в июле 2018 года, став участником громкого обмена с «Сент-Луис Блюз». Канадский форвард Райан О'Райлли отправился в «Сент-Луис», а в качестве компенсации «Сэйбрз» получили трёх форвардов — Владимира Соботку, Берглунда и Тэйджа Томпсона.
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