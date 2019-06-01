Берглунд — об уходе из НХЛ: контракт и деньги — это не самое главное в хоккее

Нападающий Патрик Берглунд заявил, что не ничуть не сожалеет о решении покинуть НХЛ. Зимой 2018 года Берглунд был исключён из «Баффало Сэйбрз» после того, как не явился в расположение клуба.

«Я принял это решение и не пожалел о нём ни на одну секунду. С тех пор я только и делал, что болтался всё время с семьёй и друзьями. Не думаю, что контракт и деньги — самое главное в хоккее. Да, это клише. Но хоккей для меня — это то, чем я увлечён. Я не был доволен тем, что случилось прошлым летом и тем, как для меня начался сезон.

Мне было трудно приспособиться к «Баффало». Я не был согласен со многими вещами, которые происходили со мной. В конце концов просто перестал получать удовольствие от хоккея. Сейчас у меня всё очень хорошо. С нетерпением жду возможности играть в следующем сезоне», — цитирует Берглунда The Score.

В минувшем регулярном сезоне НХЛ Берглунд сыграл 23 матча и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «–5». 30-летний форвард перешёл в стан «клинков» в июле 2018 года, став участником громкого обмена с «Сент-Луис Блюз».