Линус Фрёберг объяснил, почему сорвался переход в «Барыс» в это межсезонье

Шведский нападающий Линус Фрёберг объяснил, почему не перешёл в «Барыс» в это межсезонье.
«Нехватка времени. Не хочу вдаваться в детали, но просто не хотел ждать слишком долго. Когда ХВ-71 обозначил интерес, я решил остаться в Швеции. „Барыс“ был ближе всех, а уже потом появился ещё один клуб. Однако я почувствовал, что лучше провести ещё один год здесь.
Счастлив или разочарован? И то и то. Сейчас я очень доволен шансом, который получу в ХВ-71. У нас хорошая команда, и они верят в меня. У нас совершенно одинаковый взгляд на хоккей», — цитирует Фрёберга HockeyNews.se.
Фрёберг провёл в составе «Векшё» четыре последних сезона. В регулярном чемпионате-2018/19 нападающий принял участие в 52 матчах, записав на свой счёт 28 (7+21) баллов при показателе полезности "-2" и 24 минутах штрафного времени. Также у игрока в активе есть игра за сборную Швеции на чемпионате мира.
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