Типпетт: Макдэвид контролирует игру и в состоянии влиять на её результат

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт поделился мнением о капитане команды Конноре Макдэвиде.
«Мы с Макдэвидом пару раз общались после назначения. Я познакомился с ним, когда работал помощником тренера сборной Северной Америки на Кубке мира по хоккею 2016 года. Это тот хоккеист, который контролирует игру и в состоянии влиять на её результат. Наличие такого игрока в составе всегда радует тренера. Он скромный и очень приятный человек, потрясающий хоккеист. Я с нетерпением жду, когда у меня появится возможность работать с ним каждый день.
Связка с Драйзайтлем? Я знаю, что они играли вместе, и у них это неплохо получалось. Так что мысли об этом сразу приходят в голову. Но о сочетаниях и связках тренер начинает думать, когда наступит полная ясность с составом. И он решает, какой вариант поможет команде победить. Они могут играть вместе. В зависимости от подбора игроков, возможны и другие расклады. Пока я не могу сказать, что у меня есть окончательный ответ на этот вопрос», — цитирует Типпетта официальный сайт НХЛ.
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