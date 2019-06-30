Видгоф: у «Трактора» огромнейший интерес к Ничушкину

Вице-президент, генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф сообщил об интересе к форварду Валерию Ничушкину. Ранее клуб НХЛ «Даллас Старз» выкупил контракт игрока.

«У «Трактора» огромнейший интерес к Валерию Ничушкину, этот хоккеист – воспитанник челябинского хоккея. Новость о том, что «Даллас» выкупил его контракт, появилась буквально недавно. Нам нужно всё обдумать и пообщаться со всеми сторонами процесса – с Валерой и его представителем, а также с руководством ЦСКА. Именно у этого клуба права на Ничушкина в КХЛ», — сказал Видгоф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем регулярном сезоне 24-летний челябинец стал первым полевым хоккеистом в истории лиги, кто в регулярном чемпионате не забил ни одного гола и не набрал штрафных минут, при этом проведя более 50 матчей.