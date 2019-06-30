Экс-защитник «Торпедо» и «Адмирала» Блум может продолжить карьеру в Швеции

Американский защитник Джонатон Блум может перебраться в чемпионат Швеции. По информации Expressen, в услугах 30-летнего хоккеиста заинтересован «Ферьестад».



В минувшем сезоне Блум защищал цвета минского «Динамо». В 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ хоккеист набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8». В феврале нынешнего года североамериканский игрок расторг контракт с минчанами.



В сезоне-2017/18 защитник выступал в КХЛ за дальневосточный «Адмирал» и хоккейный клуб «Сочи». Он сыграл за эти команды в общей сложности 58 матчей, набрав 26 (2+24) очков при показателе полезности «-3». 25 мая 2018 года Блум заключил контракт с «Торпедо», но через месяц соглашение было расторгнуто по семейным обстоятельствам.

Минское «Динамо» расторгло контракт с Джонатоном Блумом