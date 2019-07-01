Брэндон Танев подписал контракт с «Питтсбургом» на $ 21 млн

Нападающий Брэндон Танев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз», информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Боб Маккензи. Как сообщается, 27-летний Танев поставил подпись под соглашением сроком на шесть лет и зарплатой $ 3,5 млн за сезон.



В сезоне-2018/19 канадский нападающий выступал за «Виннипег Джетс». В 80 матчах регулярного чемпионата Танев записал на свой счёт 29 (14+14) баллов при показателе полезности "+9" и 41 минуте штрафного времени. В пяти матчах плей-офф форвард забил один гол.



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