Брэндон Танев подписал контракт с «Питтсбургом» на $ 21 млн
Нападающий Брэндон Танев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз», информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Боб Маккензи. Как сообщается, 27-летний Танев поставил подпись под соглашением сроком на шесть лет и зарплатой $ 3,5 млн за сезон.
В сезоне-2018/19 канадский нападающий выступал за «Виннипег Джетс». В 80 матчах регулярного чемпионата Танев записал на свой счёт 29 (14+14) баллов при показателе полезности "+9" и 41 минуте штрафного времени. В пяти матчах плей-офф форвард забил один гол.
Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.
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Все главные сделки, обмены и слухи.
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