Матс Цуккарелло перешёл в «Миннесоту», подписав соглашение на $ 30 млн

Нападающий Матс Цуккарелло перешёл в «Миннесоту Уайлд», информирует официальный сайт команды. 31-летний хоккеист заключил соглашение на пять лет, зарплата за сезон составляет $ 6 млн.



В 46 матчах минувшего регулярного чемпионата за «Нью-Йорк Рейнджерс» он набрал 37 (11+26) очков. 4 февраля в первой игре за «Даллас Старз» после обмена из «Рейнджерс» он сломал руку и пропустил пять недель. В 13 играх плей-офф набрал 11 (4+7) очков.



На взрослом уровне Матс принимал участие в чемпионатах мира 2008, 2009, 2010 и 2016 годов, а также Олимпийских играх 2010 и 2014 годов. В составе сборной Европы Матс дошёл до финала Кубка мира—2016.



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