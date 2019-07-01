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Матс Цуккарелло перешёл в «Миннесоту», подписав соглашение на $ 30 млн

Матс Цуккарелло перешёл в «Миннесоту», подписав соглашение на $ 30 млн
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Матс Цуккарелло перешёл в «Миннесоту Уайлд», информирует официальный сайт команды. 31-летний хоккеист заключил соглашение на пять лет, зарплата за сезон составляет $ 6 млн.

В 46 матчах минувшего регулярного чемпионата за «Нью-Йорк Рейнджерс» он набрал 37 (11+26) очков. 4 февраля в первой игре за «Даллас Старз» после обмена из «Рейнджерс» он сломал руку и пропустил пять недель. В 13 играх плей-офф набрал 11 (4+7) очков.

На взрослом уровне Матс принимал участие в чемпионатах мира 2008, 2009, 2010 и 2016 годов, а также Олимпийских играх 2010 и 2014 годов. В составе сборной Европы Матс дошёл до финала Кубка мира—2016.

Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.

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