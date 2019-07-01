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Перри перешёл в «Даллас», Филппула вернулся в «Детройт»

Перри перешёл в «Даллас», Филппула вернулся в «Детройт»
Хоккей / НХЛ 0

Бывший нападающий «Анахайм Дакс» Кори Перри перешёл в «Даллас Старз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман. Ветеран подписал однолетний контракт на $ 1,5 млн, но в случае получения бонусов сумма составит $ 3,25 млн.

Ранее «Дакс» выкупили контракт Перри, проведшего в клубе 14 лет. В минувшем сезоне Перри набрал 10 (6+4) очков в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-14» .

Форвард Валттери Филппула вернулся в «Детройт Ред Уингз», подписав двухлетнее соглашение.

Нападающий Райан Карпентер перешёл в «Чикаго Блэкхоукс». 28-летний форвард подписал контракт на три сезона, общая сумма соглашения — $ 3 млн.

Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.

Бобровский — во «Флориде»! Рынок свободных агентов НХЛ. LIVE
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