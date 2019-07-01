Нюквист стал игроком «Коламбуса», Аккьяри перешёл во «Флориду»

Форвард Густав Нюквист, поигравший в прошлом сезоне за «Детройт» и «Сан-Хосе», перешёл в «Коламбус Блю Джекетс», информирует инсайдер Эллиотт Фридман. Хоккеист подписал контракт на пять лет с зарплатой $ 5,5 млн в год.



Нападающий Ноэль Аккьяри перешёл во «Флориду Пантерз». Хоккеист подписал трёхлетний контракт с клубом на сумму в $ 5 млн. В прошлом сезоне Аккьяри набрал 14 (6+8) очков в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф отметился 4 (2+2) баллами в 19 играх.



Вратарь Майк Смит стал игроком «Эдмонтон Ойлерз», 37-летний хоккеист подписал контракт сроком на один сезон.



Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.

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