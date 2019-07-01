Ватрано в шутку попросил у Бобровского обеды и «Ролекс» в обмен на игровой номер

Нападающий «Флориды Пантерз» Фрэнк Ватрано подшутил на передачей своего 72-го номера новичку команды Сергею Бобровскому.



«Рад отдать 72-й номер, похоже, теперь буду играть под 77-м. Не могу дождаться своего нового „Ролекса“ и бесплатных обедов в течение года», — написал Ватрано в «Твиттере».



Ранее Бобровский защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.



30-летний вратарь выступает в НХЛ с 2010 года. До перехода в «Коламбус» уроженец Новокузнецка в течение двух сезонов оберегал последний рубеж «Филадельфии Флайерз».

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