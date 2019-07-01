Уодделл — об оффер-шите «Монреаля»: удивлён, что не предложили больше

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал оффер-шит, который сделал «Монреаль Канадиенс» нападающему Себастьяну Ахо. «Монреаль» предложил ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн, Ахо принял предложение. Напомним, у «Харрикейнз» есть возможность повторить предложение «Монреаля» и сохранить лидера.
«На самом деле я удивлён, что они не предложили ему больше», — приводит слова функционера в своём «твиттере» журналист Майкл Смит.
В сезоне-2018/19 Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.
Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.
- 1 июля 2019
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