Андерс Ли подписал контракт с «Айлендерс» на $ 49 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» договорился о новом контракте с нападающим Андерсом Ли, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер. 28-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на семь лет, зарплата за сезон составит $ 7 млн. Напомним, переговоры по новому контракту игрока проходили тяжело, за него вели борьбу ещё несколько клубов.



Ли в регулярном чемпионате сезона-2018/19 принял участие в 82 матчах, записав на свой счёт 51 (28+23) балл при показателе полезности "+20" и 58 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 17 минут за матч. В восьми матчах плей-офф Ли забил один гол и отдал три результативных паса.

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