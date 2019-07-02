Зайцев: особо не думал, когда появился вариант с «Оттавой»

Защитник Никита Зайцев прокомментировал свой обмен из «Торонто Мейпл Лифс» в «Оттаву Сенаторз».

«Всё отлично, следующий сезон я начну с чистого листа. Благодарен всем участникам, кто занимался этим трейдом. Спасибо «Торонто» за эти три года. Все это время я был на связи с главным тренером «Оттавы» Ди Джей Смитом. Он высказал своё пожелание, чтобы я играл у него. Всё вроде бы хорошо.

У меня со Смитом очень хорошие отношения. Он понимает, что нужно мне. Я понимаю, что нужно ему на все 100 процентов. Поэтому я особо не думал, когда появился такой вариант. Сразу сказал: да, я согласен. Смита подписали в конце мая, он начал мне звонить. У нас открытые отношения. Я посоветовался с семьей, и мы за час всё решили.

Я думаю, роль в «Оттаве» будет немного другая. Но я буду делать все, что и раньше — хиты, блоки. А не стану просто так кататься, постоянно бегая в атаку. Когда я три года назад приехал в «Торонто», там тоже был экспериментальный состав. Наоборот, мне это нравится. Это интересно», — приводит слова Зайцева «Матч ТВ».

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 20,5 минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.