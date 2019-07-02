Каспарайтис: на Панарина окажут огромное давление. Могут быстро сбросить в яму

Олимпийский чемпион, бывший защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Дарюс Каспарайтис прокомментировал переход форварда Артемия Панарина в стан «Рейнджерс».



«Выбор Панарина мне понятен. Но надо также понимать, что играть за этот клуб – это совсем не то, что было в «Коламбусе». На Артемия будет огромное давление со стороны журналистов, болельщиков, всей общественности. Если Панарин будет играть плохо, его просто сожрут.



В «Рейнджерс» очень много напряжения! Там на тебя смотрят как на игрока. Смотрят на твою зарплату. Делают выводы. Важно не попасть под психологический пресс? Именно. Если ты не читаешь газеты, то это хорошо. Если читаешь, то тебя могут быстро сбросить в яму. И выбраться из неё будет сложно.



Зарплата $ 11,6 млн? Столько зарабатывают суперзвёзды, но Панарин и есть суперзвезда. Артемий заслужил такие деньги. Карьера у хоккеистов маленькая, поэтому уверен, что Артемий будет распоряжаться своими средствами с умом. Всё-таки это его главный контракт в жизни», — сказал Каспарайтис в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Если Панарин будет играть в «Рейнджерс» плохо – его просто сожрут» Бывший защитник «синерубашечников» Дарюс Каспарайтис – о суперконтрактах Панарина, Бобровского и обмене Зайцева.