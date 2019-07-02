Французский нападающий Белльмар подписал двухлетний контракт с «Колорадо»
Французский форвард Пьер-Эдуар Белльмар перешёл из «Вегас Голден Найтс» в «Колорадо Эвеланш». Контракт подписан сроком на два года. Француз будет получать $ 1,8 млн в год, говорится на официальном сайте клуба.
Белльмар провёл в составе «Вегас Голден Найтс» два года. В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он принял участие в 76 матчах, в которых набрал 15 очков (шесть голов и девять передач). До перехода в «Вегас Голден Найтс» француз три года отыграл в составе «Филадельфии Флайерз».
Другой форвард «Колорадо» — Колин Уилсон – продлил контракт с клубом ещё на один сезон. По новому соглашению нападающий получит $ 2,6 млн. В прошедшем сезоне Уилсон провёл 65 матчей, забив 12 голов и отдав 15 результативных передач.
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