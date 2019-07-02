Панарин опубликовал смешную картинку по поводу расставания с Бобровским

Нападающий Артемий Панарин в своём «инстаграме» опубликовал смешную картинку по поводу расставания с голкипером Сергеем Бобровским. Напомним, оба россиянина длительное время выступали в «Коламбус Блю Джекетс», но вчера, 1 июля, нашли себе новые команды. Панарин будет защищать цвета «Нью-Йорк Рейнджерс», Бобровский подписал контракт с «Флоридой Пантерз».

Панарин подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).

Контракт Бобровского с «Флоридой Пантерз» подписан сроком на семь лет. Зарплата голкипера за сезон составит $ 10 млн. Таким образом, россиянин стал вторым по уровню годовой зарплаты вратарём в НХЛ. Впереди только Кэри Прайс из «Монреаля» с годовой зарплатой в $ 10,5 млн.