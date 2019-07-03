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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Саттер станет советником тренера «Анахайма»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Саттер станет советником тренера «Анахайма»
Хоккей / НХЛ 0

Известный тренер Дэррил Саттер, объявивший о завершении карьеры тренера в июне 2018 года, вернётся к работе, но уже в новом качестве. 60-летний специалист получил должность советника нового главного тренера «Анахайм Дакс» Далласа Икинса.

«Дэррил предоставит бесценный опыт нашему тренерскому штабу и игрокам. И Даллас, и я согласны, что его послужной список и обширные знания об игре будут очень полезны для нас», — приводит слова генерального менеджера «Анахайм Дакс» Боба Мюррея ESPN US.

Последним местом работы Саттера был «Лос-Анджелес Кингз», из которого он был уволен после сезона-2017/18, в котором «короли» не смогли выйти в плей-офф. В 2012 и 2014 годах «Кингз» под его руководством становились обладателями Кубка Стэнли.

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