Двукратный обладатель Кубка Стэнли Саттер станет советником тренера «Анахайма»

Известный тренер Дэррил Саттер, объявивший о завершении карьеры тренера в июне 2018 года, вернётся к работе, но уже в новом качестве. 60-летний специалист получил должность советника нового главного тренера «Анахайм Дакс» Далласа Икинса.



«Дэррил предоставит бесценный опыт нашему тренерскому штабу и игрокам. И Даллас, и я согласны, что его послужной список и обширные знания об игре будут очень полезны для нас», — приводит слова генерального менеджера «Анахайм Дакс» Боба Мюррея ESPN US.



Последним местом работы Саттера был «Лос-Анджелес Кингз», из которого он был уволен после сезона-2017/18, в котором «короли» не смогли выйти в плей-офф. В 2012 и 2014 годах «Кингз» под его руководством становились обладателями Кубка Стэнли.

