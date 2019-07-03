Цуккарелло – об интересе клубов: я чертовски хорош! Чувствую себя лучшим в мире

Нападающий Матс Цуккарелло, подписавший пятилетний контракт с «Миннесотой Уайлд», признался, что ему очень понравилось находиться в статусе свободного агента в это межсезонье.



«Со мной связывалось так много команд. В такие моменты чувствую себя главным человеком на планете, лучшим игроком мира. Каждый раз, когда принимаешь участие в переговорах, появляются мысли: «Да, я чертовски хорош!» — приводит слова 31-летнего форварда официальный аккаунт НХЛ в «Твиттере».



Зарплата Цуккарелло за сезон в «Миннесоте Уайлд» составит $ 6 млн. В 46 матчах прошедшего регулярного чемпионата он набрал 37 (11+26) очков за «Нью-Йорк Рейнджерс». 4 февраля в первой игре за «Даллас Старз» после обмена из «Рейнджерс» он сломал руку и пропустил пять недель. В 13 играх плей-офф набрал 11 (4+7) очков.

Матс Цуккарелло перешёл в «Миннесоту», подписав соглашение на $ 30 млн