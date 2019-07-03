Вратарь Малютин – о смене российского гражданства на белорусское: я не пожалел

Экс-голкипер минского «Динамо» и сборной Беларуси по хоккею Максим Малютин, ныне выступающий за «Шахтёр» (Солигорск), поделился мыслями о смене гражданства.
«14 лет назад таких планов даже и не строил. Просто приехал и хотел выступать, но так вот сложилось, что остался подольше. Пожалел ли я о смене гражданства с российского на белорусское? Нет. Я вообще не жалею о том, как судьба распорядилась. Мне кажется, вообще не надо на неё жаловаться, мы сами её творцы. Тем более я в Беларуси встретил свою жену, у нас родился замечательный сын. Если бы уехал, то ничего, может быть, и не случилось», — приводит слова 30-летнего голкипера «Страница хоккея Беларуси».
Малютин выступал за минское «Динамо» с 2008 по 2009 год. Уроженец Ярославля был в составе сборной Беларуси на Олимпийских играх—2010, но на лёд ни разу не вышел.
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