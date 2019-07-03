Стала известна дата презентации календаря КХЛ на сезон-2019/20

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определилась с датой, когда будет объявлен календарь на грядущий сезон. Его презентуют в следующий четверг, 11 июля. Об этом говорится в официальном аккаунте КХЛ в «Твиттере».



КХЛ также опубликовала анонс предсезонных турниров, которые пройдут в начале августа. На Sochi Hockey Open помимо хозяев сыграют «Авангард», «Динамо» (Рига), «Локомотив», СКА и сборная России. Московский «Спартак» поборется за победу в Чехии на турнире Mountfield Cup, где их соперниками станут «Слован» (Братислава, Словакия), «Динамо» (Пардубице, Чехия) и «Маунтфилд» (Градец-Кралове, Чехия).



«Барысу», «Автомобилисту», «Салавату Юлаеву», «Ак Барсу» и «Нефтехимику» предстоит побороться за Кубок президента Республики Казахстан. А в Кубке губернатора Нижегородской области примут участие «Торпедо», «Динамо» (Москва), «Динамо» (Минск) и «Хумо» (Ташкент, ВХЛ).