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Овечкин занялся сёрфингом

Овечкин занялся сёрфингом
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время отпуска решил вместе с супругой Анастасией Шубской заняться вейксёрфингом — разновидностью сёрфинга, отличительной особенностью которой является помощь катера-буксировщика.

Ранее пара посетила Сиенское Палио — традиционные скачки, проходящие в Италии дважды в год.

Напомним, по итогам сезона-2018/19 Овечкин и ещё два россиянина попали в первую символическую сборную НХЛ. Кроме того Александр был номинирован на премию «Спортсмен года» по версии GQ.

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