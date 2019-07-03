Овечкин занялся сёрфингом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время отпуска решил вместе с супругой Анастасией Шубской заняться вейксёрфингом — разновидностью сёрфинга, отличительной особенностью которой является помощь катера-буксировщика.



Ранее пара посетила Сиенское Палио — традиционные скачки, проходящие в Италии дважды в год.



Напомним, по итогам сезона-2018/19 Овечкин и ещё два россиянина попали в первую символическую сборную НХЛ. Кроме того Александр был номинирован на премию «Спортсмен года» по версии GQ.