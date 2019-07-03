Генменеджер «Каролины» надеется, что Уильямс продолжит карьеру в клубе
Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл выразил надежду, что нападающий Джастин Уильямс продолжит карьеру в команде и подпишет новый контракт.
«Мы недавно общались с Джастином. Он ещё не дал нам стопроцентного ответа, где продолжит карьеру. Думаю, что он потенциально мог бы остаться у нас, в ближайшие несколько недель это может быть улажено», — приводит слова Уодделла сайт НХЛ.
Ранее Уодделл прокомментировал оффер-шит, который сделал «Монреаль» нападающему Себастьяну Ахо. В «Канадиенс» предложили ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн, Ахо принял предложение. У «Харрикейнз» есть возможность повторить предложение «Монреаля» и сохранить лидера.
«Каролина» хочет отомстить «Монреалю» за оффер-шит Ахо
- 3 июля 2019
-
23:59
-
22:40
-
21:59
-
20:48
-
20:20
-
19:44
-
19:18
-
18:30
-
18:10
-
18:07
-
17:09
-
15:55
-
15:08
-
14:46
-
14:19
-
13:50
-
13:26
-
12:35
-
11:54
-
11:30
-
11:16
-
10:57
-
10:20
-
10:06
-
09:50
-
09:11
-
08:48
-
08:26
-
03:54
-
03:37
-
01:48
- 2 июля 2019
-
23:56
-
23:23
-
23:14
-
22:44
Партнерский контент