Генменеджер «Каролины» надеется, что Уильямс продолжит карьеру в клубе

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл выразил надежду, что нападающий Джастин Уильямс продолжит карьеру в команде и подпишет новый контракт.

«Мы недавно общались с Джастином. Он ещё не дал нам стопроцентного ответа, где продолжит карьеру. Думаю, что он потенциально мог бы остаться у нас, в ближайшие несколько недель это может быть улажено», — приводит слова Уодделла сайт НХЛ.

Ранее Уодделл прокомментировал оффер-шит, который сделал «Монреаль» нападающему Себастьяну Ахо. В «Канадиенс» предложили ограниченно свободному агенту контракт на пять лет с годовой зарплатой $ 8,45 млн, Ахо принял предложение. У «Харрикейнз» есть возможность повторить предложение «Монреаля» и сохранить лидера.