Шалунов — о музее ядерного оружия: пусть всё остаётся экспонатами
Нападающий московского ЦСКА Максим Шалунов поделился впечатлениями от посещения Снежинска, куда он привёз Кубок Гагарина и заглянул в музей ядерного оружия.
«Побывал с трофеем в Снежинске. До четырёх лет часто бывал там, практически жил – мама оттуда. Очень рад, что смог привезти Кубок в этот город. Всё-таки не очень много хоккеистов из Снежинска. Кто знает, будет ли ещё у горожан возможность увидеть его вживую.
Посмотрел на наши разработки. Как советские, так и современные. Например, увидел самую маленькую в мире ядерную бомбу. Это очень впечатляет. Ну и сам антураж: закрытый город, спецпропуска и секретность. Главное, чтобы всё это так и оставалось музейными экспонатами», — приводит слова форварда официальный сайт клуба.
ЦСКА – СКА больше не суперматч. Почему это хорошо для всех
В КХЛ пора максимально выравнивать уровень всех команд.
- 4 июля 2019
-
15:59
-
15:32
-
15:21
-
14:58
-
14:38
-
14:17
-
13:47
-
13:17
-
13:07
-
12:53
-
12:43
-
12:14
-
11:51
-
11:43
-
11:07
-
10:49
-
10:22
-
10:01
-
09:29
-
09:19
-
09:10
-
08:42
- 3 июля 2019
-
23:59
-
22:40
-
21:59
-
20:48
-
20:20
-
19:44
-
19:18
-
18:30
-
18:10
-
18:07
-
17:09
-
15:55
-
15:08
Партнерский контент