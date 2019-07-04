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Шалунов — о музее ядерного оружия: пусть всё остаётся экспонатами

Шалунов — о музее ядерного оружия: пусть всё остаётся экспонатами
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Максим Шалунов поделился впечатлениями от посещения Снежинска, куда он привёз Кубок Гагарина и заглянул в музей ядерного оружия.

«Побывал с трофеем в Снежинске. До четырёх лет часто бывал там, практически жил – мама оттуда. Очень рад, что смог привезти Кубок в этот город. Всё-таки не очень много хоккеистов из Снежинска. Кто знает, будет ли ещё у горожан возможность увидеть его вживую.

Посмотрел на наши разработки. Как советские, так и современные. Например, увидел самую маленькую в мире ядерную бомбу. Это очень впечатляет. Ну и сам антураж: закрытый город, спецпропуска и секретность. Главное, чтобы всё это так и оставалось музейными экспонатами», — приводит слова форварда официальный сайт клуба.

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