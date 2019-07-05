Клуб НХЛ может сделать оффер-шит «Торонто» по Марнеру

Один из клубов Национальной хоккейной лиги всерьёз рассматривает вариант оффер-шита по отношению к форварду «Торонто Мэйпл Лифс» Митчу Марнеру. Об этом сообщает инсайдер Давид Паньотта в своём «твиттере». В настоящее время 22-летний хоккеист является ограниченно свободным агентом.



Напомним, несколько дней назад в НХЛ случился первый оффер-шит за шесть сезонов. «Монреаль Канадиенс» сделал его форварду Себастьяну Ахо. «Каролина Харрикейнз» повторила предложение на следующий день.



В сезоне-2018/19 Марнер набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 4 (2+2) баллами в семи играх.

Напомним, оффер-шит – это предложение ограниченно свободному агенту от другого клуба. Если игрок его принимает, у текущего клуба есть возможность повторить предложение и оставить игрока у себя.