Скотт: Панарин намного лучше Дюшена. Он забьёт при счёте 1:1, а Мэтт — при 3:1

Известный в прошлом тафгай Джон Скотт сравнил нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и форварда «Нэшвилл Предаторз» Мэтта Дюшена.



«Сколько «Нэшвилл» дал Мэтту Дюшену? 8 в год? В таком случае контракт Панарина — это сказка. Панарин намного более классный игрок, чем Мэтт.



Артемий набирает очки, когда это нужно, а Дюшен – очень хороший игрок – когда счёт в матче 3:1. Вот тогда он забьёт пару голов. А Панарин решает, когда счёт 1:1.



Дюшен пригодится «Нэшвиллу», им нужны голы. Но думаю, что чемпионское окно «Предаторз» уже закрыто. Им не хватает глубины состава. Всё, опоздали. Им не выиграть Кубок», — приводит слова Скотта телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.

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