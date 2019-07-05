Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Басков: Динамо» – оптимальный вариант для развития молодых белорусов

Басков: Динамо» – оптимальный вариант для развития молодых белорусов
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор минского «Динамо» заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал завершившийся сбор национальной сборной Беларуси.

«Не скрою, многие игроки давно находились на карандаше у «Динамо», но более плотный контакт позволил в полной мере оценить их перспективность. Уже сейчас, по итогу кэмпа ряду хоккеистов мы готовы предложить контракты на следующий сезон.

На мой взгляд, «Динамо» – оптимальный на данный момент вариант развития для молодых белорусов. У нас сформирован отличный тренерский штаб, способный многому обучить игроков. Более того, подбирая специалистов для клуба, мы исходили именно из этой задачи.

Кроме того, Континентальная хоккейная лига, в которой выступает «Динамо», это чрезвычайно конкурентная среда, в которой молодой игрок может быстро и качественно прогрессировать. Путь из КХЛ в НХЛ сейчас совершенно реален.

Однако многие игроки, на которых мы готовы сделать ставку, стали объектом влияния агентов и спешно заключают соглашения с командами североамериканского минора. Не факт, что это оптимальный путь развития. К сожалению, нам известны многочисленные примеры, когда отъезд за океан ставил крест на карьерах даже очень талантливых хоккеистов.

Некоторые агенты не всегда думают о будущем, а преследуют быструю выгоду. Мы же сейчас как раз думаем о будущем и о прогрессе молодых белорусов.

Это надо учитывать игрокам и их родителям, совершая сейчас выбор относительно продолжения карьеры», — цитирует Баскова официальный сайт минского «Динамо».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент