Басков: Динамо» – оптимальный вариант для развития молодых белорусов

Генеральный директор минского «Динамо» заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал завершившийся сбор национальной сборной Беларуси.
«Не скрою, многие игроки давно находились на карандаше у «Динамо», но более плотный контакт позволил в полной мере оценить их перспективность. Уже сейчас, по итогу кэмпа ряду хоккеистов мы готовы предложить контракты на следующий сезон.
На мой взгляд, «Динамо» – оптимальный на данный момент вариант развития для молодых белорусов. У нас сформирован отличный тренерский штаб, способный многому обучить игроков. Более того, подбирая специалистов для клуба, мы исходили именно из этой задачи.
Кроме того, Континентальная хоккейная лига, в которой выступает «Динамо», это чрезвычайно конкурентная среда, в которой молодой игрок может быстро и качественно прогрессировать. Путь из КХЛ в НХЛ сейчас совершенно реален.
Однако многие игроки, на которых мы готовы сделать ставку, стали объектом влияния агентов и спешно заключают соглашения с командами североамериканского минора. Не факт, что это оптимальный путь развития. К сожалению, нам известны многочисленные примеры, когда отъезд за океан ставил крест на карьерах даже очень талантливых хоккеистов.
Некоторые агенты не всегда думают о будущем, а преследуют быструю выгоду. Мы же сейчас как раз думаем о будущем и о прогрессе молодых белорусов.
Это надо учитывать игрокам и их родителям, совершая сейчас выбор относительно продолжения карьеры», — цитирует Баскова официальный сайт минского «Динамо».
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