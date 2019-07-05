Рутерфорд: Салливан проделал отличную работу, два Кубка Стэнли говорят о многом

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером Майком Салливаном. Специалист поставил подпись под соглашением, рассчитанным до конца сезона-2023/24.



«Майкл проделал отличную работу. Под его руководством команда четыре раза заканчивала регулярный чемпионат, набрав больше 100 очков. Две кряду победы в Кубке Стэнли многое говорят о нём как о тренере. Его методы управления командой, как на льду, так и за его пределами, были впечатляющими», — цитирует Рутерфорда официальный сайт «пингвинов».



Под руководством Салливана клуб из штата Пенсильвания дважды кряду побеждал в розыгрыше Кубка Стэнли (2016, 2017). Специалист стал первым наставником, кому удалось выиграть два титула подряд, со времён Скотти Боумэна, побеждавшего с «Детройт Ред Уингз» в 1996 и 1997 годах.

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