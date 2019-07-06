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«Слован» может потерять лицензию, долги клуба — 3 млн евро

«Слован» может потерять лицензию, долги клуба — 3 млн евро
Хоккей / Прочие 0

Братиславский «Слован» может потерять лицензию профессионального клуба, информирует Idnes.cz. Лишить «орлов» лицензии предлагает Федерация хоккея Словакии.

Братиславскому клубу необходимо погасить долги перед 60 своими бывшими игроками и тренерами, сумма долга — около 3 млн евро. Федерация хоккея требует погасить задолженность до 13 июля. Сообщается, что в отношении «Слована» могут начать уголовное преследование, поскольку руководство клуба не стало вовремя начинать процедуру банкротства.

«Слован» недавно объявил о решении покинуть Континентальную хоккейную лигу. В сезоне-2018/19 «Слован» стал худшей командой регулярного чемпионата в Западной конференции, сумев отметиться только 33 очками в 62 встречах.

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