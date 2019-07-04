Кто-то выбирает сам, а у кого-то просто нет вариантов.

Кто рискнёт взять Ничушкина и куда обменяют Гусева? Кто остался на рынке в НХЛ

Спустя три дня после открытия рынка у генеральных менеджеров клубов НХЛ ещё осталась возможность для усиления — доступными остаются многие известные хоккеисты, которые ждут предложений.

Бывший оборонец «Торонто» остаётся без контракта, хотя является лучшим из доступных «пакмуверов»: либо предложения ему поступали не те, либо он просто предпочитает не торопиться. Единственное, что может смущать потенциальных работодателей, это проблемы Гардинера со спиной. В 62 матчах прошлого сезона за «Мэйпл Лифс» он набрал 33 (3+30) очка. В свои 28 лет Гардинер вполне может получить договор на $ 6-7 млн за сезон. Что касается слухов, то сватают Джейка в «Монреаль», где нужен достойный партнёр для Ши Уэбера.

Юханссон был ценным приобретением в дедлайн для «Бостона»: 28-летний форвард в 58 матчах регулярного чемпионата за «Нью-Джерси» и «Брюинз» набрал 43 (13+30) очков, а в плей-офф был очень успешен, показав результат в 11 очков в 22 матчах. Юханссон универсален — может играть и в топ-звене, а может и опуститься на «глубинную» позицию. История травм может отпугнуть некоторых покупателей, но в ближайшие пару недель он наверняка найдёт нового работодателя.

Бобровский мечтает о Кубке Стэнли с «Флоридой». Что ждёт русских в новых клубах Панарин будет королём Бродвея, Варламов постарается перезапустить карьеру, а Зайцев может получить место в первой паре, но не большинство.

Дзингел — ещё один форвард, покинувший «Коламбус», но в отличие от Панарина и Дюшейна, ему пока не удалось подписать новый контракт. В 78 матчах регулярного чемпионата он набрал 56 очков, что говорит о высоком потенциале. 27-летний форвард быстр и умеет забивать. Вопрос в том, сможет ли он преодолеть отметку в 25 снова, а слухи отправляют Дзингела в «Питтсбург» или «Миннесоту».

н. Майкл Ферлан

Ферлан отказался заключать новое соглашение с «Каролиной», что может стоить ему денег. Майкл — один из немногих габаритных хоккеистов на рынке, кто кроме толкотни и силового воздействия умеет отправлять шайбу в сетку. 40 очков в 71 матче за «Харрикейнз» — результат отличный, но большого спроса на Ферлана пока не видно. Не исключено, что к нему присматривается «Коламбус», где ощущается недостаток силовых нападающих.

з. Бен Хаттон

Хаттон стал свободным агентом после того, как «Ванкувер» не сделал ему квалификационное предложение. В прошлом сезоне 26-летний защитник играл более 22 минут за матч и вполне способен быть квалифицированным игроком глубины в правильной команде.

В НХЛ звёздам платят слишком много. Они богатеют, но не выигрывают кубки Громадные денежные вложения клубов всё чаще оборачиваются ничем. К контрактам Панарина и Бобровского тоже есть вопросы.

н. Патрик Марун

Марун стал автором сказочной истории, выиграв Кубок Стэнли с командой из родного Сент-Луиса. Он смог забить несколько важнейших голов, но столь успешный сезон вывел его из предыдущего ценового диапазона, а платить больше «блюзмены» не хотят. 27 очков в 74 матчах, приличные габариты и умение вовремя активизироваться — достаточные козыри, чтобы не остаться без работы к 1 октября.

н. Джастин Уильямс

«Мистер седьмой матч» был ценным активом для молодой «Каролины», которая прошла путь до финала Восточной конференции. Уильямс закончил сезон с 23 голами и 53 очками в 82 матчах. Вероятно, ветеран хочет остаться в «Харрикейнз», но не против выслушать и другие предложения. Сам Джастин говорит, что должен быть уверен в своей полной боевой готовности — нет смысла продолжать карьеру, если здоровье не позволит быть готовым на сто процентов.

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Легенда «Сан-Хосе» уже не тот, кем был когда-то, но пользу приносить ещё способен. В конкурентоспособной команде Торнтон может прийтись ко двору, но маловероятно, что Джамбо Джо захочет играть где-нибудь, кроме «Шаркс».

Ещё один бывший легендарный форвард «акул» был продан из «Торонто» в «Каролину», которая выкупила его контракт. Не секрет, что Патрик хочет вернуться в «Сан-Хосе», но подписать с ним договор может быть затруднительно из-за потолка зарплат. 37 очков в 82 матчах прошлого регулярного чемпионата — приличные показатели, чтобы рассчитывать на контракт в команде, которая имеет реальные шансы на победу в Кубке Стэнли.

н. Деррик Брассар

Брассар далеко не так опасен, как был когда-то. 31-летний нападающий вдоволь попутешествовал в прошлом сезоне, поиграв за «Колорадо», «Флориду» и «Питтсбург», и набрав всего 23 очка. Возможно, кто-то захочет его подписать, если Брассар согласится на скромный однолетний контракт, как это сделал, например, Кори Перри.

н. Брайан Бойл

Ветеран может предложить свой опыт, габариты и умение вести силовую борьбу на чужом пятачке, а также серьёзные навыки в деле «убивания» штрафов. За последние три сезона Бойл сменил пять клубов, но это случилось потому, что команды делали ставку на опытных хоккеистов. В той же «Каролине» он может оказаться к месту, но чаще всего слухи отправляют его в «Монреаль».

Панарина встретили с восторгом. Нью-Йорк уже аплодирует новой «русской ракете» Он ещё не сыграл ни одного матча за «синерубашечников», но уже заработал овации.

Россияне без контракта

н. Валерий Ничушкин, н. Никита Задоров, н. Никита Гусев, н. Николай Голдобин, н. Владислав Каменев, н. Иван Барбашёв, н. Павел Бучневич.

Голдобин и Барбашёв без нового договора не останутся — Николай наверняка подпишет соглашение с «Ванкувером», а Иван останется в «Сент-Луисе», где он так здорово проявил себя в победном плей-офф. Нет особых беспокойств относительно будущего Никиты Задорова, которого «лавины» наверняка сохранят после обмена Тайсона Бэрри в «Торонто», да и Павел Бучневич дождётся подписания контракта с «Рейнджерс».

Сложнее с Ничушкиным и Гусевым, у которых ситуация не самая приятная. Челябинец, контракт которого был выкуплен «Далласом», может в лучшем случае рассчитывать на однолетний договор из разряда тех, которые в последние годы в НХЛ заключал Наиль Якупов — минимальная сумма и отсутствие бонусов.



Гусев не может договориться с «Вегасом», и, как признал генменеджер «рыцарей» Джордж Макфи, его обмен в другой клуб очень вероятен. Спрос на Никиту есть, а разница между интересами игрока и предложением «Голден Найтс» измеряется $ 2 млн, что даёт мало шансов договориться. Если Гусев просит контракт на уровне $ 4 млн за сезон, то это сильно сужает круг претендентов. Хотя если вспомнить, что клубы НХЛ готовы платить по $ 3,5 млн за Брэндона Танева, то оклад Гусева покажется просто подарком.