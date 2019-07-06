Луонго: я успел сыграть с Буре, это заставляет чувствовать себя старым

Недавно завершивший карьеру вратарь Роберто Луонго вспомнил хоккеистов, с которыми ему приходилось играть.



«Список великолепных игроков, с которыми меня свела карьера, можно продолжать бесконечно. Без разницы — «Флорида» это, «Ванкувер» или сборная Канады. В «Ванкувере» я играл вместе с братьями Сединами и Алексом Барроузом, который стал моим настоящим другом. Во «Флориде» я успел сыграть ещё с Павлом Буре, что заставляет чувствовать себя старым, а когда я пришел во «Флориду» во второй раз, в команде была новая звезда — Александр Барков.



В нынешнем составе «Флориды» множество прекрасных хоккеистов. Не хочу называть конкретных хоккеистов, чтобы не забыть и не обидеть. Мне будет не хватать этих ребят. Не хватать возможности сыграть или оказаться с ними в раздевалке», — приводит слова Луонго официальный сайт «Флориды».

Луонго: теперь я просто ещё один неработающий человек из Южной Флориды