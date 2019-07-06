Юханссон подписал двухлетний контракт с «Баффало Сэйбрз»

28-летний шведский нападающий Маркус Юханссон, выступавший в минувшем сезоне НХЛ за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз», продолжит карьеру в «Баффало Сэйбрз». Форвард подписал двухлетний контракт, общая сумма которого составляет $ 9 млн, говорится в сообщении официального аккаунта «Сэйбрз» в «Твиттере».
1 июля шведский хоккеист стал свободным агентом. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Вашингтон Кэпиталз», за который Юханссон выступал с 2010 по 2017 год.
В сезоне-2018/19 форвард провёл 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз». На счету шведа 13 заброшенных шайб и 17 результативных передач при показателе полезности «–16». В плей-офф Юханссон набрал 11 (4+7) баллов в 22 играх.
- 6 июля 2019
-
18:21
-
17:19
-
16:31
-
16:07
-
15:35
-
15:14
-
14:58
-
14:23
-
13:53
-
13:30
-
12:55
-
12:28
-
11:56
-
11:23
-
10:51
-
10:25
-
09:55
-
09:40
-
08:59
-
08:39
-
08:16
-
00:00
- 5 июля 2019
-
23:25
-
23:08
-
22:28
-
22:11
-
21:59
-
21:16
-
21:04
-
20:43
-
20:13
-
20:02
-
19:50
-
19:19
-
18:37