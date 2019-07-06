Юханссон подписал двухлетний контракт с «Баффало Сэйбрз»

28-летний шведский нападающий Маркус Юханссон, выступавший в минувшем сезоне НХЛ за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз», продолжит карьеру в «Баффало Сэйбрз». Форвард подписал двухлетний контракт, общая сумма которого составляет $ 9 млн, говорится в сообщении официального аккаунта «Сэйбрз» в «Твиттере».



1 июля шведский хоккеист стал свободным агентом. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Вашингтон Кэпиталз», за который Юханссон выступал с 2010 по 2017 год.



В сезоне-2018/19 форвард провёл 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз». На счету шведа 13 заброшенных шайб и 17 результативных передач при показателе полезности «–16». В плей-офф Юханссон набрал 11 (4+7) баллов в 22 играх.

Дрегер: интерес к Маркусу Юханссону проявляет больше 10 команд