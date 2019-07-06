Новички «Сочи» определились с игровыми номерами на следующий сезон

Стали известны номера, под которыми в сезоне-2019/20 будут выступать хоккеисты, пополнившие состав хоккейного клуба «Сочи». Их огласили в официальном «твиттере» команды.

Канадский защитник Морган Эллис будет выступать под четвёртым номером. Илья Назаревич, которого «леопарды» заполучили у «Торпедо» в обмен на Сергея Зборовского, выбрал 12-й номер. Шведы Симон Бертильссон и Мальте Стрёмвалль сыграют под 15-м и 88-м номерами соответственно.



Илья Крикунов выбрал 17-й номер, Денис Орлович-Грудков – 72-й, Анатолий Елизаров – 58-й, Никита Богданов – 37-й, Алексей Петров – 47-й, а Илья Проскуряков – 73-й.



Ещё несколько игроков «Сочи» изменили свои номера, под которыми выступали в прошлом сезоне. Андрей Алтыбармакян выбрал 96-й номер, а Кирилл Капустин – 43-й.