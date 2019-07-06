Задоров: я способен удивлять. Умею не только людей ломать

Защитник Никита Задоров, продливший контракт с «Колорадо Эвеланш», поделился впечатлениями от подписания нового соглашения.
«Конечно, мне хочется остаться в «Колорадо» на долгий срок. Нам с семьёй там нравится, у нас там дом. Мы с ребятами давно играем вместе, у нас хороший коллектив, ставший большой семьёй. Я понимаю, что мне сейчас предстоит провести очень важный сезон в карьере. Надо сыграть лучше, чем в предыдущих. На данный момент это главная задача.
Силовая игра — моя отличительная черта? В первую очередь — да, но я умею и много других вещей. Второй год подряд мне удалось забить семь голов, при этом я не выхожу на лёд в большинстве. Это тоже о чём-то говорит. Я способен играть против первых звеньев соперника и закрывать их. Кто думает, что я могу только людей ломать, тот не прав. Возможно, от меня чего-то не ожидают, но это лишь означает, что таких людей я способен удивить», — приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.
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