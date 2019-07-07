Тренер «Калгари» Билл Питерс рассказал о новой тенденции, наметившейся в НХЛ

Тренер «Калгари Флэймз» Билл Питерс прокомментировал приход в команду голкипера Кэма Тальбо, а также рассказал о тенденции, которая наметилась на вратарской позиции в клубах НХЛ.
«Тальбо действительно является хорошим вратарём. Его послужной список говорит сам за себя. Он проделал хорошую работу в начале карьеры, переехав из университета Алабамы в Нью-Йорк. Он отлично выглядел в тот год, когда Хенрик Лундквист получил травму. Тальбо очень хорошо поработал и надеется прийти в форму. Мы дадим ему такую возможность. Наш клуб отлично подходит ему.
В лиге наметилась тенденция, связанная с наличием в команде двух сильных вратарей. Она распространяется в НХЛ всё более обширно. Речь не идёт о том, чтобы оба голкипера проводили по 41 матчу. Но нужно, чтобы в команде были два вратаря, которые демонстрируют качественную игру. Это особенно важно с учётом всех непростых переездов, которые мы совершаем в течение сезона», — приводит слова Питерса официальный сайт «Калгари Флэймз».
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