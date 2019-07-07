«Сан-Хосе» выкупил страницу в газете, чтобы поблагодарить Павелски

«Сан-Хосе Шаркс» выкупил страницу в газете, чтобы попрощаться с нападающим Джо Павелски. Об этом в своём «твиттере» информирует журналист Кёртис Пашелка.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Пашелки.



Американский хоккеист провёл в Калифорнии 13 лет и покинул команду в статусе свободного агента. Он подписал трёхлетний контракт с «Даллас Старз», по условиям которого заработает $ 21 млн. В новой команде североамериканский форвард будет выступать под 16-м номером.



В прошедшем сезоне Павелски провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 38 заброшенных шайб и 26 результативных передач при показателе полезности «-4». В плей-офф американский хоккеист набрал 9 (4+5) баллов в 13 матчах.