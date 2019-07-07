«Сан-Хосе» выкупил страницу в газете, чтобы поблагодарить Павелски
«Сан-Хосе Шаркс» выкупил страницу в газете, чтобы попрощаться с нападающим Джо Павелски. Об этом в своём «твиттере» информирует журналист Кёртис Пашелка.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Пашелки.
Американский хоккеист провёл в Калифорнии 13 лет и покинул команду в статусе свободного агента. Он подписал трёхлетний контракт с «Даллас Старз», по условиям которого заработает $ 21 млн. В новой команде североамериканский форвард будет выступать под 16-м номером.
В прошедшем сезоне Павелски провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 38 заброшенных шайб и 26 результативных передач при показателе полезности «-4». В плей-офф американский хоккеист набрал 9 (4+5) баллов в 13 матчах.
Генменеджер «Сан-Хосе»: уважаем решение Павелски уйти, он вошёл в историю
- 7 июля 2019
-
18:41
-
18:15
-
17:43
-
17:10
-
16:43
-
16:09
-
15:43
-
15:26
-
14:56
-
14:41
-
14:01
-
13:20
-
12:48
-
12:15
-
12:07
-
11:39
-
11:30
-
10:46
-
10:04
-
09:42
-
08:53
-
08:35
-
07:31
- 6 июля 2019
-
23:39
-
23:08
-
22:51
-
22:23
-
21:22
-
21:08
-
20:52
-
20:38
-
20:02
-
19:43
-
18:46
-
18:21
Партнерский контент